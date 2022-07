Harry ja Meghan on šokis: paari California koju murti kaks korda sisse

Harry ja Meghan elavad koos laste Archie ja Lilibetiga uhkes kodus Montecito linnas. Nad on palganud omale turvameeskonna, kes neid ja maja pidevalt valvavad. Hiljutiste sissemurdmiste tõttu on paar väga häiritud ja hirmul, olukorda käis lahendamas mõlemal korral ka politsei, vahendab Hello! Magazine.

Esimene sissemurdmine tabas Meghanit ja Harryt tõeliselt halval ajal. Santa Barbara politsei andmetest selgus, et 19. mail murti nende koju sisse õhtul kell 17.44. Tol päeval tähistas paar oma neljandat pulma-aastapäeva, kuid pole teada, kas nad tol ajal kodus viibisid. Teine sissemurdmine toimus 31. mail kell 15.21, kuid sel päeval olid Harry ja Meghan kodust eemal Ühendkuningriigis, et tähistada kuninganna Elizabeth II troonijuubeli pidustusi. Mõlemal korral oli tegemist ilma loata territooriumile sisenemisega ning toime pandi varavastaseid kuritegusid. Santa Barbara politsei on viimase 14 kuu jooksul saanud Harry ja Meghani kodust kuus kõne, mis puudutavad nende turvalisust.

Sussexi hertsogipaar kolis Montecitosse 2020. aasta juunis ja nende majas on spaa, tenniseväljak, raamatukogu, veinikelder, jõusaal ja mänguväljak lastele. Nende naabruskond on tuntud kinnistute poolest, mis on eraldatud mäenõlvaga, ja seal on tagatud täielik privaatsus. Just seetõttu eelistavad seal elada ka teised kuulsused, näiteks Oprah Winfrey, Tom Cruise ja Ellen DeGeneres. Meghani ja Harry koju viib pikk sissesõidutee ja sellel on suured turvaväravad.