TULINE VIDEO | Kas tõesti 53? Jennifer Lopez kooris sünnipäeva auks riided seljast

Vapustav video on ühtlasi Lopezi kehatoodete sarja JLo Body reklaam, kus popstaar reklaamib pepukreemi. Postituse juures sõnab Jennifer, et inimesed hoolitsevad palju oma näonaha eest, kuid jätavad tihti oma keha tagaplaanile. Tema jaoks oli oluline luua keha jaoks eraldi hooldusrutiin, mis arvestab keha spetsiifiliste ja unikaalsete vajadustega. Seetõttu otsustas lauljanna alustada tagumikust ja pakub mõnusat pepukreemi selle hooldamiseks.

„Täna on minu sünnipäev ja ma kingin teile JLo Body Firm + Flaunt tuharakreemi,“ kirjutas popstaar kuuma video juurde. Videos on näha, kuidas Jennifer erinevaid poose võtab ja rõõmsa näoga hoolikalt oma tagumikku kreemitab. Lopezi keha katab napp trikoo, mis toob tema võrratud kehakumerused eriti hästi esile.

Fännidele video meeldib ja nad soovivad popstaarile õnne sünnipäevaks. „Palju õnne! Sa võtad mu sõnatuks,“ sõnas üks fänn video juures. „Kuidas näeb see välja 53?! Palju õnne, Diiva!“ hõiskab teine fänn. „Vauuu. Kuum ja kaunis,“ lisab kolmas juurde. Video on kogunud juba 870 000 vaatamist ja sellel on 11 000 kommentaari.