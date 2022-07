Räpipunt 5MIINUST annab ebatavalise kooslusega kontserdi: piltlikult võib öelda, et siga ja kägu seoti kokku

„Me kuulame alati ära, kui keegi midagi huvitavat pakub. Meile meeldib teha asju, mida me pole varem teinud ja lähme kaasa projektidega, mis meie ansamblit ka kuidagi uuele tasandile viivad,“ selgitas bändiliige Estoni Kohver.

Kontserdi ja festivali peaprodutsendi Tõnno Piigli sõnul sai idee täispikast kontserdist alguse pärast Eesti Muusikaauhindade Galat, kus 5MIINUST samuti koos orkestriga üles astus. „Ainuüksi see on märkimisväärne, et kokku on viidud klassikaline kooslus väga tänapäevase räppansambliga. Piltlikult võib öelda, et siga ja kägu seoti kokku ja selgus, et lendavad suurepäraselt,“ kommenteeris Piigli.

Kahte äärmuslikku maailma aitavad osavalt kokku põimida kuulsad seademeistrid eesotsas helilooja Tauno Aintsiga. Aints, kes on loonud oopereid ja ballette ning on tuntud pigem klassikalise muusika austajaile, naudib samuti uutmoodi projekti: „Selliste seadete tegemine on väga rikastav kogemus, kuulad ja elad sisse ja saad osa teiste muusikute mõtlemisest. Näiteks mäletan kui „Paaristõukeid“ raadiost kuulsin ja mõtlesin, et ohoh näed, niimoodi lähenetakse muusikale.“

Uus tase, sama sisu

5MIINUST on Eesti muusikamaastikul tajutavalt uutele tasanditele jõudnud. „Meie publik on täiesti seinast seina. Kui 3-4 aastat tagasi olid ainult sellised 16-22-aastased, siis täna on juba kõik aru saanud, et tegelikult oleme päris andekad,“ jagas Kohver.

Kohver lisas veel, et bändil on kaks põhisõnumit, mis on nende jaoks olnud aegade algusest samad: „Kõik näevad meid kui peobändi. Aga kasvõi näiteks „Mis sa tegid „ on selline laul, et kui viitsid sellest esimesest kihist allapoole süveneda, siis sa loed sellest välja, et tuju on tähtis ja kellelegi ei tohi liiga teha, sealjuures iseendale.“

5MIINUST sümfooniaorkestriga