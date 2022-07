„Vallalise kaunitari“ konsultant: „Brigitte on läbi aegade üks imelisemaid!“

„Vallalise kaunitari“ maailmakuulsa formaadi (The Bachelorette) Warner Bros International Television Production konsultant Anne Cornell on kiitusega helde. „Brigitte on väga kaunis naine ja läbi aegade üks imelisemaid vallalisi kaunitare,“ kinnitab Cornell, kes on sarjade valmimise juures olnud paljudes erinevates riikides üle maailma. Anne Cornell tunnustab ka Eesti teletiimi produktsioonifirmast RUUT ning märgib, et ootab sarja tõeliselt suure elevuse ja huviga.

„Vallalise kaunitari“ võtted kaunis Vihula mõisas on alanud suurepäraselt ning Brigitte Susanne tunneb tema südant võita soovivate noormeeste üle vaid heameelt: „Siin on väga palju neid, kes on julged, heasüdamlikud, hea huumoriga, viisakad, kenad, hea parfüümiga – täpselt need mehed, kellega ma sobiksin!“ kommenteerib särav vallaline kaunitar.



Esmakordselt jõuab Eestisse maailmakuulus telesari „Vallaline kaunitar“, kus otse TV3 vaatajate ees saab elu armastust otsivaks printsessiks särav, nutikas, kaunis, ettevõtlik, seksikas ja veel vallaline Brigitte Susanne Hunt.



Brigitte Susanne Hunt on tunnistanud, et sarjas osalemist on talle varemgi pakutud, ent siis soovis ta keskenduda muule ega olnud veel valmis end kellelegi avama. „Tänaseks pole ma leidnud kedagi, kellega päriselt sobiksin ning nii saabki minust ametlikult vallaline kaunitar. Teen seda oma fännide ja oma perekonna ees, kes on mulle juba kõik muu, millest ma eales olen unistanud, andnud,“ selgitab Brigitte Susanne Hunt.