Hiiumaa suurim suvefestival Sõru Saund avalikustas ajakava, programmi lisandus ka üllatusi

Hiiumaal teoks saava festivali muusikalisse programmi on juurde tulnud Amapiano Allnighter, kus DJd Raul Saaremets ja Siim Nestor mängivad hetkel hoogsalt üle maailma populaarsust koguvat Lõuna-Aafrika Vabariigist pärit elektroonilist tantsumuusikastiili. Amapiano sai sünnimaal esiotsa populaarseks taksojuhtide seas ja seda iseloomustavad tugevalt võbisevad bassid, trillerdavad meloodiad elektriklaveril, ohtralt sheikereid ja log drum-i saund.



Ajaveetmisprogrammi on lisandunud viktroriin, mida viib läbi kilvameister Sandor Torn, ning Kaarel Valteri nimeline maleturniir male mängimises. Mõlemad ajuspordivõistlused leiavad festivalil aset laupäeval.



Ühtlasi on Sõru Saund 2022 pikenenud ühe päeva võrra: pühapäeval 31. juulil pannakse püsti festivali ametlik afterparty, kus mängivad dream-house'i Rain Tolk ja Raul Saaremets ning kuumaks on kütetud saun.



Festivali ajakava kolmel erineval laval - nimeliselt Paadikuur, Pillerkaar ja Pump - on järgmine:



NELJAPÄEV



𝐏𝐀𝐀𝐃𝐈𝐊𝐔𝐔𝐑





20 Nikolaienko / Muscut 10



21 Nikolajev / Muscut 10



22 Mlin Patz / Muscut 10



23 Bryozone / Muscut 10



00 Chillera / Muscut 10



01 Katja Adrikova





𝐏𝐈𝐋𝐋𝐄𝐑𝐊𝐀𝐀𝐑



19 Rain Tolk



LIL PIDU



21:30 Lill Slim



22:30 Skuuba



23:00 N8



00:00 margiiela



00:30 $trada



01:30 Prodigyboys



02:00 Cool DJ Pinball



03:00 N8 / $trada / Cool DJ Pinball





𝐑𝐄𝐄𝐃𝐄



𝐏𝐀𝐀𝐃𝐈𝐊𝐔𝐔𝐑



21 Fake Area Code



22 Flumen



23 Zahir



00 EXPAT (Mykki Blanco & Samuel Acevedo)



01 Kyp Malone



02 VRVRA



03 San Hani & Metabora



𝐏𝐈𝐋𝐋𝐄𝐑𝐊𝐀𝐀𝐑



15 Paul Emmet



17 Mys-fakedjjj



18 Püha Johannes



19 Neuronphase B2B DJ Julius



21 Nikolajev



22 Tapes



00 Lukid



02 Amapiano Allnighter: Raul & Siim





𝐏𝐔𝐌𝐏



15 Erki Pruul Balearic Pop-Up



INTERNET CAFE



18 b2b2b2b2b



20 White Gloss



21 DJ Vaatab Jooksvalt



22 Paigon Bard



23 POLLU77E



SMOKE BREAK



00 Alt 666 + Kirja + Solecline + Laurel 02





LAUPÄEV





𝐏𝐀𝐀𝐃𝐈𝐊𝐔𝐔𝐑





21 Kiwanoid



22 Man Rei



23 Erika De Casier



00 Florian Wahl



01 Manna



02 Keetai



03 Dharmadoom





𝐏𝐈𝐋𝐋𝐄𝐑𝐊𝐀𝐀𝐑



15 Kersten Kõrge tribuut Kaarel Valterile



18 Susanna Raiend



20 Haigla 10: Calypso Steve



22 Haigla 10: Margie



00 Haigla 10: Ats, Kris, Jan





𝐏𝐔𝐌𝐏



12 Öömaja Did



14 Viktoriin - läbi viib Sandor Torn



15 Johanna Tenso - cumbia eri



16 Eiki Nestor - Rolling Stones 60 eri



18 Sander Varusk - J Spaceman eri



20 Mart Avi - new jack swing'i eri



21 N8 - Travis Scott eri



22 Madis Nestor - UK garage'i eri



00 Rhythm Dr - dubstep-i eri



02 Library of Cosmic Things - Theo Parrish eri







PÜHAPÄEV



Sõru Saund 2022 afterparty



17:00



uue Sõru Puhkemaja terrassil



dream-house sett - DJd Rain Tolk ja Raul Saaremets



saun