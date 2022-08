Corinna ja Michael Schumacheri esinduslik abielu võttis mehe haiglavoodisse sattudes ootamatu pöörde

Corinna Betsch on olnud 27 aastat abielus ühe maailma läbi aegade parima võidusõitjaga, võluva ja kõikjal populaarse mehega. Nad on miljonärid. Erinevalt paljudest kuulsate ja rikaste meeste naistest ei kiusa kõmupress Corinnat küsimustega tema abikaasa kohta. Pigem vastupidi: Corinnasse suhtutakse suure heatahtlikkusega. Ta ei pea muretsema, et tema populaarne mees jätaks ta keskeas maha. Samas on raske ette kujutada, et Corinna oleks õnnelik.