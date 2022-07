Brigitte Susanne Hunt suhetest meestega: ma olen pidevalt armunud, vahel ka kolme mehesse korraga

„See on nii sürreaalne, ma olen pidevalt armunud, vahel ka kolme mehesse korraga. Ma isegi enam ei tea, kas traditsiooniline abielu on minu puhul üldse võimalik.“

Ta tõdeb, et on paljud mehed oma väljaütlemistega ilmselt nii ära kohutanud, et enam ei ole vahet – kui läks trumm, mingu ka pulgad.

„Ükski normaalne mees mind nagunii ei taha ja seda, kes on piisavalt ebanormaalne, kes naudib seda kaost ja näeb sellest mängust ja kuulsusest kaugemale, ei kohuta ka see, kui mul on kümme armukest.“

Sel sügisel jõuab TV3 eetrisse saatesari „Vallaline kaunitar“, kus printsi otsib Brigitte Susanne Hunt.

Brigitte kinnitab, et ta tõepoolest otsib armastust. „Usun, et sarja satuvad õiged mehed, kes julgevad endale tunnistada, et ka nemad pole veel kedagi leidnud ja just mina olen naine, kes sobiks neile ideaalseks abikaasaks. Ma kavatsen selle inimesega koos olla elu lõpuni!“