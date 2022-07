Terapeut Ants Rootslane tunnistab, et teda on nimetatud homo- ja transfoobseks inimeseks

Terapeut Ants Rootslane väidab, et viimasel ajal on naised kaotanud ühenduse naiselikkusega ja mehed ühenduse mehelikkusega. Milline on aga Antsu enda side polaarsusega? Ants tunnistab, et teda on nimetatud homo- ja transfoobseks inimeseks, kuna selgitas oma raamatus „Seitsme põlve müsteerium,“ miks inimestest saavad teinekord geid ja lesbid.