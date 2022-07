Pihla Inspiratsioonitalu peremees Jesper Parve (42) ja kunstnik Mari Ojasaar (39) on koos olnud pea 13 aastat. Nad on mööda maailma seigelnud, eksootilistes paikades elanud, erinevaid talusid üles ehitanud, raamatuid välja andnud ning kolm ühist last, Aaron Troy (8), Thor Ragnari (4) ja Maria Luna (7 kuud) maailmale kinkinud. Paar tundis, et just nüüd on õige aeg ka ametlik liit sõlmida. „Oleme end Hiiumaale paika sättinud, elus hakkab rahulikum ja vaiksem periood. Tundus kuidagi, et lõpuks on õige aeg... See soov tuli meil mõlemal südamest,“ kirjeldab Jesper oma tundeid värske abielumehena.