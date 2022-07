Teavitusi toome palmisaarelt: legendaarne grupp A-Rühm on tagasi ja sõlmis lepingu maailmakuulsa plaadifirmaga

A-Rühma kuuluvad Genka, Cool D, Kozy ja DJ Critikal. „Keeldusime A-Rühmana väärikalt vananeda ja otsustasime, et teeme hunniku uusi lugusid. Ilma suure tagamõtteta ehk nagu vanasti. Tulime stuudiosse kokku ja hakkasime otsast funimisega pihta,“ kommenteerib Genka aka Henry Kõrvits.

A-Rühm, mis sai alguse 1998. aastal, on Cool D sõnul järjepidev projekt. „Paljud need vanemad, kes veetsid nooruse meie lugusid kuulates, on praegu juba ammu lapsevanemad ehk siis hoolitseme selle eest, et ka nende lastel oleks midagi kuulata just meie repertuaarist,“ lisab räppar.

Kaarel Kose paljastab, et A-Rühmal on suuremad ja kauamängivamad plaanid: „Otsustasime hakata uut plaati tegema ja see on hea võimalus pere ja asjalike kohustuste eest Critikali stuudiosse varju minna. Hetkel ongi probleem, et võib-olla ei julge koju tagasi minna.“

Plaadifirma Sony Music Balticsi kohaliku muusika turundusjuht Irene Kivi rõõmustab: „Meil on suur au ja rõõm alustada koostööd A-Rühmaga, kelle naasmist muusikasse ja lavalaudadele on muusikafännid juba kaua aega oodanud. Seejuures ei saa öelda, et A-Rühm oleks kunagi ära läinud - nad on Eesti üks kauaaegsemaid koosseise, kes ei tule lööma uue stiili, vaid vastupidi, nende mäslevad beastie boysid on meestes alati olnud ning me ei jõua ära oodata, millal nad lihtsalt uuesti valla lasta.“

Sony Music on maailma üks suurimaid plaadifirmasid, kelle Eesti kohalikus artistide nimistus on lisaks A-Rühmale pluuto, margiiela, kaw, Ariadne, Clicherik & Mäx ja Andrei Zevakin. Lisaks kuuluvad Sony perekonda plaadifirma Made In Balticsi artistid nagu: Ewert, Eleryn Tiit, Mihkel Raud, Tanel Padar, Jaagup Tuisk jpt.