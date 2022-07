Kohtume Alen Vezikoga (42) tema sünnilinnas Tartus, legendaarses Vilde restoranis. Just sellel pubil on eriline tähendus Aleni elus: sealt sai alguse tema professionaalne muusikukarjäär, sest just seal esines ta esimest korda raha eest. Tol ajal mängis ta veel bändis klahvpille, ent ei läinud kaua, kui ta juba ise majabändi kokku pani ja selle solistina laulma hakkas. Olgu saladuskatte all öeldud, et ka mina käisin teda sel ajal seal fännamas.