Kylie Jenner on taas lapseootel? Tõsielustaari kommentaar poiss-sõbra pildi all vihjab rasedusele

Tõsielustaar Kylie Jenner ja tema räpparist poiss-sõber Travis Scott kasvatavad juba kahte last. Paar päeva tagasi postitas Scott Instagrami pildi, kuhu Kylie huvitava kommentaari jättis. Nüüd murravad fännid pead selle üle, kas Jenner vihjas kommentaaris sellele, et ootab paari kolmandat last.