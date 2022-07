Ukraina esitaja Kalush Orchestra esilaulja Oleh Psiuk sõnas, et bänd on väga kurb selle üle, et järgmise aasta Eurovisioni lauluvõistlus ei toimu Ukrainas. „Me oleme tänulikud Ühendkuningriigile nende solidaarsuse ja selle eest, et nad on nõus üritust korraldama meie riigi toetamiseks. Me loodame, et 2023. aasta Eurovisionil on Ukraina hõngu ning see tähistab meie ilusat ja erakordset kultuuri.“