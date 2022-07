KUUM KLÕPS | Heidi Klum viskas riided seljast ja poseeris voodis alasti

Tuntud modell postitas Instagrami eriti tulise klõpsu, kus poseerib alasti voodis. Naine katab oma rindu käega ja on voodis võtnud sisse eriti seksika asendi. „Tule tagasi voodisse, kallis,“ kirjutas naine kuuma mustvalge pildi juurde.

Naine on ka varem oma pea 10 miljonit fänni poolpaljaste piltidega üllatanud. Ühe kuuma pildi postitas Klum kõigest paar nädalat tagasi. Nii seekordsel pildil kui ka tollasel pildil on naine keeranud kommentaarid kinni ning samuti pole teada, kui palju piltidel meeldimisi on.