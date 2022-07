Britney Spears tuleb muusikamaailma tagasi! Popstaar lindistab koos tuntud vanameistriga ühisloo

Elton salvestas loo aastal 1971 koos laulukirjutaja Bernie Taupiniga ja see ilmus kõige pealt tema albumil „Madman Across the Water“. Loo sõnad on inspireeritud Taupini esimest Ameerika Ühendriikide külastusest aastal 1970 ning need annavad edasi California hõngu. Seal oli Taupin kohtunud naistega, kes erinesid märkimisväärselt nendest naistest, keda ta oma kodus Inglismaal oli tundnud.