Eesti kehtestas Venemaa ansambli Ruki Vverh liikmetele viieaastase sissesõidukeelu

Bändi originaalkooslus ei tegutse ametlikult juba üle kümne aasta, nii et klubis astus üles hoopis Podnimajem Ruki Vverh (Tõstke käed üles). MJCLUB-i juhatuse liige märkis pea kaks nädalat tagasi Delfile, et Eestisse tuleb algkoosseisust Aleksei Potehin, kes on laulude autor, kuid Ruki Vverhi teine algne liige Sergei Žukov - kes on tõepoolest putinist - aga Eestisse esinema ei tule. Solistina astus üles hoopis Sergei Bogdanov. Tollal toonitas Jüri Mets, et tema pooldab kindlameelset Ukrainat ning on sõja vastu. „Me ei tee koostööd nendega, kes pooldab sõda,“ lisas Mets Delfile.