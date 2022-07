Sõbralik lahkuminek? Shakira kingib Piquele viis lennupiletit, kui too lubab tal lastega Miamisse kolida

Nii Shakira kui ka Pique on saanud oma advokaatidelt heakskiidu, et sõbralikult ja kohtupidamiseta lahku minna. Nad ei soovi suurt meediakära, mis pika kohtuprotsessiga kaasneks. Paar on otsustanud, et panevad lahkumineku juures suurt rõhku oma laste heaolule.

Pique on aga viimasel ajal sattunud Shakira fännide üha suurema pahameele alla - nad soovivad jalgpalluri elu põrguks teha, et ta kannataks sama moodi nagu Shakira, kui ta mehe petmisest teada sai. Vutitäht aga naise fännide kriitikast välja ei tee ja toetub oma lähedastele, et raske periood oma elus üle elada, vahendab Marca.

Varem oli Shakira kindel, et soovib paari ühiste laste üle täielikku hooldusõigust ning tahab nendega koos Hispaaniast Ameerikasse Miami linna kolida. Levisid spekulatsioonid, et popstaar rõhub hooldusõiguse välja võitlemisel mehe tihedale ajagraafikule jalgpallurina, mis maalib vutitähest pildi, nagu poleks ta oma laste elus kohal. Sellega soovis Shakira vältida seda, et lapsed peaksid Piquega Barcelonasse elama jääma.

Nüüd on naine aga oma meelt muutnud ja soovib jagatud hooldusõigust, kuid siiski soovib ta lastega Miamisse kolida, et Hispaaniast eemale saada. Shakira oli isegi esitanud Piquele ettepaneku, mille järgi võtab ta lapsed endaga Ameerikasse kaasa ja maksab nende täielikult toetamise eest. Selle eest lubab ta Piquele viis esimese klassi lennupiletit aastas, et mees saaks Ameerikas oma lapsi külastada.

Veel pole teada, kuidas Pique Shakira pakkumisse suhtub. Varem on mees seisnud tugevalt vastu sellele, et lapsed riigist lahkuksid - jalgpallur on kindel, et sellisel juhul ei näe ta oma lapsi enam kunagi.