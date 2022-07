FOTOD | Teist last ootav Anna Sergejeva näitas rannas kasvavat beebikõhukest ja superhead vormi

9. juunil toimunud Kroonika meelelahutusauhindade suurejoonelist galat külastasid teiste hulgas ka Vene teatri näitlejad Anna Sergejeva ja Viktor Marvin. Suurel peol tuli ilmsiks, et Sergejeva ootab teist last. Tähtsündmus leiab aset novembris.

Neli aastat tagasi saabus Anna ja Viktori perre nende esimene tütar Aksinja. „Aksinja on meie maailma absoluutne keskpunkt, armastame ning hoiame teda väga. Usume, et energiat, armastust ja hoolt jätkub sama palju ka teisele lapsele,“ lausus Anna.

Anna sõnul oli tal esimese raseduse ajal palju aega rasedatele mõeldud kursusteks ja koolitusteks, kuid nüüd on päevad olnud tihedalt lavaproovidega täidetud. „Loodan, et sügisel enne sünnitust saan siiski ühe esietenduse ära teha, see on ukraina keeles.“