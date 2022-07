Haapsalu Augustibluusil esineb maailmakuulsa laulja Cheri kasupoeg

Greggil ja Cheril sündis muu hulgas nime Allman and Woman all ühine stuudioalbum „Two the Hard Way“. Devon jõudis 1980. aastate lõpus koos isaga ka The Allman Brothersis mängida. Viimase paarikümne aasta jooksul on ta vedanud mitut kaalukat bluusroki koosseisu nagu Honeytribe, Royal Southern Brotherhood ja The Allman Betts Band.