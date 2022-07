USA-s levis valeuudis lapsnäitlejana tuntust kogunud mehe surmast

CNN vahendab, et Dow lähedase sõbra kinnitusel on näitleja elus, kuid viibib intensiivravil. Valeuudis tema surma kohta tuli mehe mänedžeride tiimilt, samuti tehti sellekohane postitus ka Dow ametlikule Facebooki lehele. Praeguseks on postitus kustutatud.

Dow põeb vähki, mis avastati tänavu maikuus.

„Isa on kodus intensiivravil ja käes on ilmselt tema viimased tunnid,“ kirjutas Dow poeg Christopher sotsiaalmeedias ja lisas: „Minu naine ja mina oleme tema kõrval ja palju sõpru on teda külastanud. Tal on võitleja süda.“

Dow mänedžerid kirjutasid sotsiaalmeedia postituses, et eilne uudis oli arusaamatus. Nende sõnul laekus info näitleja surma kohta mehe abikaasalt Laurenilt, kes oli endast väga väljas. Naine oli palunud mehe fänne sellest ka teavitada. Hiljem sai Dow meeskond aga kõne tema minialt, kelle sõnul pole näitleja olukord kerge, aga ta on siiski elus.



Dow alustas oma näitlejakarjääri juba lapsena. Vaid 12-aastasena sai ta rolli ülipopulaarses komöödiseriaalis „Leave it to Beaver“. Sari jooksis USA-s aastatel 1957-1963 ja sellest tehti 80ndatel ka uusversioon. Dow viimane roll oli 2003. aasta komöödiafilmis „Dickie Roberts: Former Child Star“.