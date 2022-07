Prints George kutsub isa Williamit tõeliselt armsa ja lihtsa hüüdnimega

Kate Middleton paljastas ühe külaskäigu ajal Leicesterisse, et tema kolmel lapsel on armas hüüdnimi oma isale. Külaskäigu ajal viibis rahva seas naine nimega Fiona Sturgess, kes paljastas ajakirjanikele, kuidas Cambridge'ide lapsed oma isa kutsuvad. Ta oli pealt kuulnud seda, kuidas Kate oli maininud, et William mängis külastusele eelneval õhtul lastega jalgpalli ja selle peale oli George küsinud: „Kas sa mängid jalgpalli homme ka, paps?“

Heal lapsel on ikka mitu nime ja see kehtib ka prints Williami puhul. Eelmisel aastal tuli päevavalgele, et paari tütar printsess Charlotte kutsub oma isa papaks, vahendab People. Ka Williamil on armas hüüdnimi oma tütre kohta – nimelt kutsub ta Charlotte'i hellitavalt Mignonette'iks, millel on prantsuspärane taust. „Mignon“ tähendab „väikest, armast ja õrna“ ning vanemate Prantsusmaa definitsioonide põhjal tähendab see sõna ka „peent, meeldivat ja lahket“.