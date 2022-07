Eesti on otsustanud ansambli Ruki Vverh liikmetele viieaastase sissesõidukeelu kehtestada. Nüüd reageeris sellele bändi esisolist Sergei Žukov. „Mul on Eesti publikust siiralt kahju, et nad ei saa meie esinemisi nautida ja peavad nüüd Venemaal seda tegema.“