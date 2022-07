Spice Girls jälle koos! Victoria Beckham on nõus vürtsitüdrukute dokumentaalfilmis kaasa lööma

Vürtsitüdrukud koosseisus Mel B, Emma Bunton, Mel C, Geri Halliwell ja Victoria Beckham on valmis dokumentaalfilmis paljastama uusi ja seni varjatud olnud lugusid bändi kõige rajumate hetkede kohta. Samuti on dokumentaalfilmis näha videomaterjali, mida seni kiivalt on varjatud, vahendab New York Post.