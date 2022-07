Uuel, sügisesel telehooajal eduka teletandemi Kristjan Jõekalda ja Teet Margna nädalalõpu vestlussaadet-sõud ekraanil paraku enam ei näe. Jutud selle kohta, et Teedu ja Kristjani sõu jääb ära, hakkasid ringlema juba suve hakul, kuid nüüd on need kinnitust leidnud.