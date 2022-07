Chris Rock võttis esimest korda sõna Will Smithilt saadud kõrvakiilu kohta

Mäletatavasti tormas märtsikuus Will Smith Oscarite auhinnagala ajal lavale ja andis Chris Rockile kõrvakiilu, kuna Rock tegi nalja Smithi abikaasa Jada Pinkett Smithi kohta. Willile nali peale ei läinud, ta leidis, et see on solvav ja seetõttu otsustas ta Rockile oma pahameelt välja näidata.

Iga-aastast Oscarite galat korraldav Academy Of Motion Picture Arts and Science langetas aprilli alguses otsuse seoses näitleja vägivaldse käitumisega. Akadeemia kinnitas avalduses, et Oscarite jagamist varjutas vastuvõetamatu ja vägivaldne intsident, mille Smith tekitas. Oscari võitja on oma teo pärast avalikult vabandanud ja tunnistanud, et tal on enda pärast siiralt piinlik. „Lepin kõigi tagajärgedega, mis mu käitumine endaga kaasa toob,“ ütles ta. Otsuse tagajärjel ei tohi Will Smith järgmised 10 aastat suurüritusest osa võtta.