FOTOD | Ookeanivaatega poissmehemaja: Brad Pitt ostis mitmekümne miljoni eest Californiasse uue kodu

Pitt käis suure summa välja ikoonilise maja eest, mis sai valmis aastal 1918. Maja disainis 20. sajandi tuntud arhitekt Charles Summer Greene kirjaniku D. L. Jamesi jaoks, kes kirjutas raamatu „Famous All Over Town“. Bradi uus maja asub Carmeli linnas, mis paikneb mere ääres ja tegemist on kõige kallima kinnisvaraga, mis sealses piirkonnas kunagi müüdud on, vahendab Hollywood Life.

Uus poissmehemaja asub väga lähedal Bradi 5 miljonit dollarit maksnud mõisale ja nüüd on tal lihtne ühest majast teise sõita. Samuti asub uus maja rannale väga lähedal ja on ehitatud kohapeal kaevandatud liivakivist ja graniidist. Lisaks on majal kaaraknad, mis on tehtud tellistest, mille Greene isiklikult välja valis. Maja katus on plaaditud Vahemere-stiilis.