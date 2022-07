Merylin Naust saab väidetavalt taas telestaar: olen üks põhitegelasi Ameerika telesaates

„See on USA saade ja olen üks põhitegelasi. Asi on ametlik. See on üks enim vaadatud sari Ameerikas,“ ütles Merylin ja teatas, et rohkem ta salapärase telesaate kohta öelda ei tohi. Siiski lausus ta, et sarja võtted algavad sügisel. “Filmimine algab sügisel - 25. september kuni 17. oktoober. Saade läheb eetrisse 2023. aasta märtsis,“ teatas Nau oma Instagramis.