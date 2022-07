Möll Lõuna-Eestis: Intsikurmu festivalil saab näha pöörast queer ja LGBTQ+ šõud

Tallinna legendaarne kväär-dräg pidu BÄM! tuleb 5. augustil Intsikurmule laineid lööma. Lavalt on oodata imelisi drag showsid, hullumeelset tantsu, geniaalseid kostüüme ja ainult parimat tantsumuusikat.



Põlvasse tulevad Eesti kuulsaim drag queen Helgi Saldo, BÄMi ema ja 2022. aasta Vikerkangelane Chloé Lagucci-Pedestrian ning alati üllatav ja müstiline tõusev drag-täht Nasty Nikita Pedestrian, kes kokku moodustavad ikoonilise drag perekonna House of Pedestrian. Neljandaks liikmeks on seekord kaasas Eestis vogue kultuuri eestvedaja ning absoluutselt glamuurne Amory Tingz Revlon.