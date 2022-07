Suri metalbändidest tuntud muusik Riho Kiiber

Portaal Muusikaplaneet vahendab, et Kiiber oli tuntud mitmetest metalbändidest – Vanad Varjud, Mass In Comatose, Ignorabimus – ning kaastegev olnud paljudes muudes kollektiivides ja projektides. Samuti on tema kaasabil valminud mitmete teiste bändide plaadid. Muusika oli tema kirg ja see ühendas teda paljude huvikaaslastega.