5000 dollarit elamuse eest: hiigelhindadega müüki paisatud Bruce Springsteeni kontserdipiletid tekitasid fännides nördimust

Kogu piletimöll sai alguse eelmisel nädalal, kui tulid müüki Springsteeni 2023. aasta tuuri piletid. Esialgu paisati müüki ka plaatinum-klassi piletid, mille hind tõusis isegi kuni 5000 dollarini pileti kohta.



Nimelt on probleem selles, et platvormidel nagu näiteks Ticketmaster kehtib lennukipiletite broneerimissüsteemidega sarnane süsteem. Ehk et piletite hind sõltub nende nõudlusest ja võib tõusta lausa sekunditega.



Springsteeni kontserdi puhul ostetigi väidetavalt esimestel tundidel ära ligi 88 protsenti piletitest hinnavahemikuga 60-400 dollarit, vahendas Variety. Seetõttu tegi väljaanne katse ja üritas eelmisel reedel osta allesjäänud pileteid ning nende kohta kuvas süsteem hinnaks 4400-5000 dollarit.

Loomulikult tekitas piletite hinna nii kõrgeks kerkimine fännides pahameelt ja meedias ning sotsiaalmeedias läks selle üle teravaks aruteluks.

Nüüd on teema kohta New York Timesis sõna võtnud ka Springsteeni mänedžer Jon Landau. Tema sõnul jälgiti piletihindade kehtestamisel hoolikalt turgu ja kõige madalama hinnaga piletid said müüki isegi odavamalt, kui paljude teiste muusikute puhul.

„Hoolimata vähese arvu müüki paisatud 1000 või enam dollarit maksvate piletite üle tekkinud kommentaaridest maksab meie keskmine pilet siiski umbes 200 dollarit. Ma usun, et tänases turusituatsioonis on see õiglane hind, et näha oma generatsiooni üht suurimat muusikut,“ rääkis Landau, kuid jättis siiski otseselt kommenteerimata ülikallite piletite hinda.

Aastakümneid tegutsenud Ameerika Ühendriikide üheks parimaks muusikuks ja laulukirjutajaks peetava Bruce Frederick Joseph Springsteeni kontserdid on tänini väga populaarsed ja need müüakse tihti kiiresti välja.

Sarnane probleem kerkis hiljuti üles ka Harry Stylesi tuuriga, mille piletite hinnad kerkisid suure nõudluse tõttu üle 1000 dollari.