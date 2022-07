Piret Kalda suvitamisest Saaremaal: Tallinnasse etendust andma minnes maksan ju peale. Õudne!

„Ja kui bensiini ja praamipileti hinda kogu aeg tõstetakse, muutub koht minu jaoks järjest kaugemaks. Kui ma siin jaanipäeval olin mõned päevad, siis pidin ju Tallinna tagasi minema, meil oli veel kaks etendust. Mõtlesin, et issand, kui kalliks see läheb, palju ma pean maksma, et minna Tallinnasse seda etendust mängima. Õudne! Maksan ju peale!“



Vahel tuleb Piretile ahastus peale, kui ta mõtleb, kui vähe ta saab Sõrves olla ja kui palju kulusid maamaja pidamisega on. Selle raha eest, mis Sõrves aastas kulub, saaks kuskil soojal maal mitu nädalat vedeleda… Siis mõtleb ta jälle tütarde peale.