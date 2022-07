Filmidest „Kuum pirukas“ ja „Tabamata ilu“ tuntud näitleja on varem paljastanud, et koges seksuaalvägivalda juba noores vanuses. Kolmapäeval The Guardianile antud intervjuus avalikustas Suvari, et ta oli kõigest 17-aastane, kui kohtus valgustajaga, kes teda väidetavalt verbaalselt ja seksuaalselt ära kasutas.