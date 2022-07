Shakira 14,5 miljoni euro suuruse maksupettuse uus vaatus: poplaulja tahab tõe kohtus paika panna

Shakira on otsustanud loobuda prokuröride kokkuleppest ja soovib maksupettuse süüdise kohtusse viia, et asi seal lahendada. 45-aastane popstaar soovib jätta pettuse asjaolud seaduse hooleks. „Shakira usaldab oma süütust,“ teatas avalike suhete firma Llorente y Cuenca, kes naist esindab.

Pole teada, millise kokkuleppe prokurörid popstaarile esitasid ning mis tingimused seal olid. Samuti pole teada ka kuupäev, millal Shakira kohtuprotsess algama peaks. Naist esindav avalike suhete firma teatas, et väidetavalt on lauljanna deponeerinud selle summa raha, mis ta võlgu on, Hispaania maksuametile ja tal pole kehtivaid võlgasid.