Kahju! Vaimse tervise probleemidega maadlev noor maailmakuulus laulja katkestas tuuri

Mitmete muusikaauhindadega pärjatud ja Grammyle nomineeritud Mendes ütles oma avalduses, et ta pole siiski valmis mölluks, mida tuuritamine endast kujutab, ning pärast grupi terviseekspertidega konsulteerimist otsustas ta tuuri pooleli jätta, vahendab CNN.

„Ma alustasin seda tuuri väga entusiastlikult, sest sain lõpuks jälle pärast pandeemiat tagasi lavale, kuid reaalsus on see, et ma polnud valmis selleks, kui raske on tuuritamine pärast sellist pikka eemalolekut,“ teatas Mendes ja lisas, et sestap võtab ta tugevamana tagasi tulemiseks endale rohkem aega.

Tuuri käigus jõudis Mendes anda paar sõud Sacramentos, Californias ja ka paaris Kanada linnas. Juuli alguses teatas aga laulja, et tühistab mõned järgnevad kontserdid vaimse tervise probleemide tõttu. Mendes pidi esinema mitmetes Euroopa linnades, sealhulgas näiteks ka Stockholmis.

Kanada päritolu Mendes on enda probleemidest rääkides olnud fännidega avameelne. Aprillis näiteks säutsus Mendes, et ta tunneb ennast tihti olevat lendamise ja uppumise vahel. Ta lisas toona, et teiste inimeste arvamus küll teda ei huvita, aga ta tunneb tihti, et peab elus hakkama saamiseks pingutama.

Mendes teatas mullu novembris ka lahkuminekust lauljast Camilla Cabellost ning sellele järgnenud avaldustes sotsiaalmeedias kurtis Mendes, et tal pole nüüd enam paanikahoogude tekkimisel kellegi poole pöörduda ja et ta on nüüd maailmas ihuüksi.