Rõõm ja kurbus korraga: Beyonce album lekkis kaks päeva enne avalikustamist

Album „Reneissance“ tähistab taassündi ja selle kaanefotol saab näha popstaari peaaegu alasti helendava hobuse seljas istumas. „Selle albumi loomine lubas mul esitada unistuse ja põgeneda pärismaailmast sellisel hirmsal ajal. See lubas mul tunda end vaba ja seiklushimulisena ajal, kui kõik muu seisis. Minu eesmärk oli luua turvaline koht, kus poleks hinnanguid; koht, kus karjuda, tunda end vabana. Loodan, et see album inspireerib teid end vabaks laskma ja tunda end ainukordse, tugeva ja seksikana, nagu te olete,“ kirjeldas lauljanna albumi tausta.