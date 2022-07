Publik segaduses: Snoop Dogg tühistas kaks kuud tagasi esinemise Soomes, korraldaja müüb endiselt pileteid

Snoop Dogg teatas maikuu lõpus oma Instagramis, et tühistab kõik enda 2022. aastal toimuma pidanud esinemised väljaspool Ameerika Ühendriike. Selle alla kuulub ka septembris toimuma pidanud kontsert Helsingis. Siiski saab kontserdile veel pileteid osta Ticketmasteri kodulehel, kuigi esinemise tühistamisest on möödas pea kaks kuud. Pileteid saab osta erinevates hinnaklassides, kuid näiteks kallid VIP-piletid on juba välja müüdud.

Ticketmaster teatas, et neil infot kontserdi ärajäämise kohta pole ning nad soovitavad küsimustega ürituse korraldaja Weekend festivali poole pöörduda, vahendab Iltalehti. Weekend festival reklaamib kontserdi toimumist siiani oma kodulehel. Ettevõtte turundusdirektor Jyri Heikkinen kommenteeris, et nemad ootavad endiselt ametlikku avaldust kontserdi toimumise või ärajäämise kohta. Nad on mitu korda korraldajatega ühendust võtnud, kuid nende päringutele pole veel vastust saabunud. Heikkinen lisas, et ainuüksi sotsiaalmeedias postitatud info põhjal pole neil võimalik kontserdi võimalikust ärajäämisest piletiostjaid teavitada ega edasisi otsuseid langetada. Seetõttu pole ka pileti soetatud klientidega veel ühendust võetud. „Niipea, kui saame agentuurilt ametliku info, saame me piletiomanikke asjast teavitada,“ sõnas Heikkinen.

Pileteid müüva Ticketmasteri rahvusvahelistel lehtedel öeldakse, et enamik Snoop Doggi Euroopas toimuma pidanud kontserdid on edasi lükatud, kuid Helsingi kohta sellist juttu pole. Ülejäänud kontsertide kuupäevi pole välja kuulutatud. „Võib juhtuda, et kontserdile on leitud asenduspäevad. Seda me ootamegi, kas kontsert jääb ära või lükatakse edasi. Meil on leping kontserdimüüjaga, me järgime seda lepingut,“ teatas Heikkinen.

Snoop Doggi Soome kontserdi külalisesinejateks pidid olema Warren G, Versatile, Tha Dogg Pound ja Obie Trice. Kontserdi tavapiletid maksavad 69-89 eurot, vanusepiiranguga VIP-piletite eest tuleb välja käia 241-264 eurot. SNOOP Prive VIP Boxi kümnekohaline piletipakett on välja müüdud, kuid selle eest tuli välja käia 3641 eurot. Viimati esines Snoop Dogg Soomes 2014. aastal.