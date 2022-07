FOTOD | Lõuna-Korea bänd hullutas Viljandi folgil publikut

ADG7 on mitmeid auhindu võitnud Korea pärimusmuusika rühmitus, kuhu kuuluvad kuus pärimusmuusikut pillidel ning kolm pärimuslauljat. Rühmitus esitab sakraalset, ilmalikku, rituaalset ning šamaanide muusikat, mis on pärit Hwanghae-do piirkonnast, mis nüüdseks on Põhja-Korea lääneosas asuv regioon. Ak Dan Gwang Chili võimas ja kütkestav esinemismaneer kutsub kuulajad endaga vaimsele teekonnale kaasa ning nende muusikast õhkab positiivset energiat.



ADG7 loodi 2015. aastal, mil Koreas tähistati Jaapani koloniaalvõimu alt vabanemise 70. aastapäeva. Nende muusika räägib vabaduse tõelisest tähendusest ning Lõuna-Korea soovist Korea uuesti ühendada. Nad on võitnud mitmeid auhindu kaasaarvatud parim bänd 2018. aasta KBS Korea pärimusmuusika auhindadel ning Sori Frontier auhind 2017. aastal Jeongju ülemaailmsel Sori festivalil. ADG7 oli üks 2019. aasta WOMEX (World Music Expo) esinejatest.