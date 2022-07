Morgan uuris presidendilt ja tema abikaasalt esmalt, kuidas neil läheb. Volodõmõr Zelenskõi sõnas, et sõja algusest peale tunneb ta, nagu kõik päevad oleksid ühte sulanud. „Ma ei näe väga suurt vahet viie kuu või kuue kuu pikkuse sõja vahel, me tunneme vahet siis, kui näeme, et lahinguväljal on olukord stabiliseerunud. Teine aspekt on mu naine ja perekond. Nad on leidnud võimaluse, kuidas me vahepeal kohtuda saame,“ sõnas ta ja tänas Morganit, et too intervjuu korraldas. „See intervjuu on hea võimalus meil teineteist näha. See on väga oluline meie jaoks. Me tahame kõik, et vahel oleks meie kõrval keegi lähedastest, me tunneme sellest puudust. Ma igatsen oma lapsi, ma igatsen oma naist. Sellega on võimatu harjuda,“ tõdes Ukraina president.