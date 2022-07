Kaos popstaar Dua Lipa kontserdil: ilutulestikuraketid vigastasid kolme fänni

Toronto politsei ütles, et neile tundmatu kahtlusalune oli salaja Scotiabank Arenale sisse toonud ilutulestiku. Kahtlusalune oli Lipa „Future Nostalgia“ tuuri lõpus ilutulestikuraketid süüdanud ja need vigastasid ümberkaudseid fänne.

Õnneks pääsesid fännid kergete vigastustega - nad said väikeseid põletusarme oma jalgadele ja jalanõudele. Kiirabi vaatas kannatanud üle ja pärast seda ei vajanud nad täiendavat meditsiinilist abi, ütles politsei. Samas tundis publik hirmsate paukude tõttu siiski hirmu, vahendab New York Post.

Sotsiaalmeediasse on vahejuhtumist postitatud videoid. Ühest videost on näha, et Dua Lipa kõnnib laval ja naudib oma viimaseid aplause. Ühtäkki hakkavad kõlama ilutulestikurakettide paugud. Lipa nägi ootamatut ilutulestikku pealt, kuid jätkas oma esinemisega saates taustatantsijatele segaduses pilke.

Popstaar kommenteeris kontserdil aset leidnud hirmsat vahejuhtumit ja sõnas, et kontserdil turvalise keskkonna loomine on tema jaoks alati esimene prioriteet. „Mina ja mu tiim oleme sündmustest sama palju šokeeritud ja segaduses nagu teie. Selle sõu fännide ette toomine on olnud imeline kogemus ja mul on sügavalt kahju kõigi ees, kes tundsid hirmu ja ebaturvalisust või kelle ürituse nautimist mõjutati kuidagi,“ teatas Lipa oma Instagrami loos.

Veel pole teada, kuidas ilutulestik kontserdipaigale sisse smuugeldati. Fännid on sotsiaalmeedias teada andnud, et ürituspaigas polnud turvakontroll tasemel ja mõned külastajad ei pidanud turvameestele isegi oma kotte ette näitama.

Olukorra kohta võttis sõna ettevõte Maple Leaf Sports & Entertainment, kes Scotiabanki Arena kontserdi korraldas. Nad kinnitasid vahejuhtumit ja sõnasid, et on alustanud uurimise. „Eile õhtul lasi Scotiabank Arenal toimunud kontserdi lõpus üks publiku liige areeni põrandal loata ja ebaseadusliku ilutulestiku. Selle tulemusel said kolm kohalviibijat kergeid vigastusi. Me alustasime kohe koostööd Toronto politseiteenistusega, et selle hoolimatu ja ohtliku teo kohta rohkem teada saada,“ sõnas ettevõte.