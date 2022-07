Shakira maksupettusega tegelev prokurör soovib lauljanna pikkadeks aastateks trellide taha pista

Paar päeva tagasi selgus, et Barcelona prokuratuur ja Shakirat esindavad juristid pidasid pingelisi läbirääkimisi, et vältida kohtuprotsessi 14,5 miljoni euro suuruse maksupettuse eest, mis väidetavalt aastatel 2012–2014 aset leidis. Shakira on nimelt seisukohal, et tema on oma võla juba tasunud. Väidetavalt on ta maksnud lausa 17 miljonit eurot, kuna arvestab juurde maksuameti poolt määratud intresse, vahendab Marca.