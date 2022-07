KROONIKA PODCAST | Hedvig Hanson aitab häälejoogaga inimesi: proovi järgi märja koera raputamise ja nurruva kassi harjutused

Hedvig tunnistab, et teda on aeg-ajalt suures kaubanduskeskuses ärevushäire tabanud ja siis aitavad teda tema enda harjutused. Nelja harjutust tutvustab Hedvig ka Kroonika podcastis ja paneb saatejuht Stella K. Wadowsky neid järgi tegema. Nii saame teada, kuidas kõlavad märja koera raputamise, kassi nurrumise, ohkamise ja ämma ohkamise häälimised.

Kroonika podcastis on veel teisigi teemasid - kuidas tuleb Hedvig toime oma kahe poja kasvatamisega? Mille pealt muusik hinnatõusude ajal kokku hoiab ja kuidas eluga toime tuleb? Milliseid nippe annab muusik selleks, et hingerahu säiliks? Kindlasti tehke kaasa aga Hedvigi hääle jooga harjutused, sest need aitavad lõdvestuda ja pingetel oma teed minna.