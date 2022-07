FOTOD | Milline eksootika: Jamaica laulja Hempress hullutas Viljandi folgil publikut

Hempress tõusis muusikaareenil esile 2013. aastal koos Jah Ova Evil liikumisega. Ta on avaldanud mitu singlit ja albumit, mis on leidnud kriitikute heakskiidu. Tema loomingu hulka kuulub näiteks „Unconquerebel“, mis tõusis ülemaailmses reggae edetabelis esimesele kohale, „Scientist meets Hempress Sativa in Dub“ mis sündis koostöös Scientistiga, „Rock It Ina Dance“, „Boom Shakalak“ ning ülemaailmne hitt „Boom – Wah Da Da Deng“ koostöös Paolo Baldini Dubfilesiga. Hiljuti salvestas ta laulu „Wicked and Riled“ koos maailmakuulsa Ameerika reggaebändi Tribal Seedsiga.