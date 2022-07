FOTOD | Põhjamaade uhkeima maalitud rekade kollektsiooni omanik tuleb Tallinna Truck Showle kahe iludusega

Põhjamaade uhkeimate rekade omanik Mika Auvinen tuleb Tallinna Truck Showle oma vägevate masinatega kohale. Kokku on mehe kollektsioonis ja igapäevatöös kokku kuus hiiglaslikku rekat, tema ettevõttes on 17 veokit, ekskavaatorit ja kallurit. „Unistasin juba 6-aastaselt rekajuhiks saamisest,“ tõdes Auvinen.

Soomes elava Auvineni jaoks on maalitud rekad ja nende tuunimine elutöö. Viimase teemareka „Movin' On“ idee sai ta 6-aastaselt, mil vaatas telekast samanimelist 1970ndate Ameerika Ühendriikide teleseriaali. Juba siis unistas ta rekajuhi ametist ning on väga õnnelik, et lapsepõlveunistus täitus suures ja säravas metallhiiglases. „Olen oma pika karjääri jooksul üles ehitanud mitmeid rekasid, kuid „Movin' On“ on olnud kogu aeg minu lemmikteema,“ tunnistab Mika Auvinen. Kuigi auto sai valmis vähem kui aasta tagasi, on ta juba saavutanud Soome suurimal Härmä rekasõul parima auto tiitli.