LÕBUSAD KLÕPSUD | Hüvasti, Jaak Joala ja tere tulemast, teletups? Viljandisse pandi püsti uus ja huvitav kuju

Reedest alates asub Viljandi Männimäel Huntaugu mäe nõlval linna uusim kuju - kollane teletups, kellel on suusad all. Kuidas teletups mäele sai ja kes selle püstitamise taga on, pole hetkel teada. Kuju on linlaste seas esimese päevaga väga populaarseks muutunud ja seda on käidud mitmeid kordi vaatamas, samuti tehakse kujuga ohtralt pilte.