FOTOD | Ansambli Estonian Voices eriprojekt küttis Viljandi folgil rahva käima

Kontsert on maitsekas kombinatsioon esinejate originaalloomingust ja rahvamuusikast, mis on seotud tänapäevasesse impro-popi kõlavormi. Estonian Voicesi kunstilise juhi Kadri Voorandi ning Sander Mölderi koostatud kava tuumpunktiks on pilguheit meie rahvamuusika traditsiooni läbi laulu, mis on saanud mitmekülgsete vahenditega töötlused. Ühiselt kõlavad lood ajuti jazzharmoonialikes versioonides, elektronmuusikalistes manipulatsioonides ning kuulda on ka algupäraseid arhiivisalvestisi. Kõik on maitsekalt rikastatud popiliku rütmi ning helgelt haarava kõlaga.