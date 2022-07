Amber Heard kuulutas välja pankroti! Näitlejannal pole piisavalt raha, et Johnny Deppile mitu miljonit dollarit kahjutasu maksta

Amber on sellest ajast alates võidelnud kohtus selle eest, et leida alternatiive 10,35 miljoni dollari tasumiseks. Väidetavalt kaebas ta kohtuotsuse isegi edasi, et tasutava summa suurust vähendada. Naise advokaadid leidsid, et pikas kohtulahingus Deppi vastu tehti vigu. „Usume, et kohus tegi vigu, mis takistasid õiglase otsuse tegemist. Seetõttu kaebame me kohtuotsuse edasi,“ sõnas Heardi esindaja.

Näitlejanna kuulutas oma pankroti välja 20. juulil ja kaebas kohtuotsuse edasi 21. juulil, vahendab Guardian. Rahaliste vahendite puudumise tõttu taotlebki ka kohtuotsuse kehtetuks tunnistamist. Deppi advokaadid aga leiavad, et kohus käitus õigesti. „Härra Depp usub, et mõlemal osapoolel on aeg oma eluga edasi minna. Aga kui Amber Heard on otsustanud kohtuvaidlust jätkata ja kohtuotsuse edasi kaevata, esitab härra Depp samasuguse kaebuse,“ sõnasid Johnny advokaadid ja lisasid, et edasikaebamine on vajalik selle, et apellatsiooniga tegelev kohus saaks arvesse võtta kõiki aspekte.