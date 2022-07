Raamat valmis, aga paberit pole: Britney Spearsi kõmuline memuaariraamat ootab avaldamist

Veebruaris tuli välja, et lauljanna Britney Spearsi on sõlminud 15 miljoni dollari suuruse lepingu Ameerika Ühendriikide kirjastusettevõttega Simon & Schuster, et oma memuaariraamat avaldada. Väidetavalt pidasid erinevad kirjastused omavahel tõsist sõda, et popstaari raamatut just enda ettevõtte alt avaldada ning selle lahingu võitiski Simon & Schuster.

Nüüd on Spears oma raamatu valmis kirjutanud ja selle ära toimetanud, vahendab Page Six. Kahjuks ei jõua kõmuline autobiograafiline raamat veel avalikkusse ette, kuna Ameerikas on suured probleemid paberivarudega. Riigis on suur paberipuudus, mis mõjutab eriti tugevalt kirjastusvaldkonda.

Paberiga tegeleva ettevõtte Midland Paperi asepresident Bill Rojack sõnas, et tema pole oma 25 tööaasta jooksul varem midagi sellist kogenud. Ta selgitas, et kuigi kirjastuste nõudlus paberi järgi, millele saaks raamatut trükkida, on kasvanud, on see mujal languses. Paberivabrikud on hakanud tootma lainepappi ja muud pakkematerjali, et turul valitsevat nõudlust rahuldada. „See on muutus, mis toimus pandeemia tõttu palju kiiremini, kui keegi oleks arvanud,“ tõdes Rojack.