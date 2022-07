Võsu Rannafestivali teisel päeval peovaim ei raugenud: Dr. Alban küttis armastatud hittidega rahva kuumaks

Võsu Rannafestival on suurim rannafestival Eestis. Läbi aastate on festivalilt läbi käinud pea kõik Eesti suurimad staarid. Välismaisetest staaridest on festivalil esinenud Rudimetal, Burak Yeter, Inna, Alexandra Stan, Haddaway, Captain Jack, DJ Bobo, Sigma ning Mr Belt & Wezol.