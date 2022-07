Maribel Vääna avaldas saladuse, mida ta on vanemate eest varjanud: nüüd tuleb draama

Maribel rääkis juunikuus Kroonika veergudel oma uuest suhtest. Vääna kaaslane Karl Johan Kastein on naise ära võlunud ning talle ka elu õpetanud. Maribel sõnas, et tema kallim on talle õpetanud oma emotsioone haldama. „Olen üliemotsionaalne inimene ja kui mul on paha tuju, siis olen ikka väga pahane. Tänu Karlile vaatan ennast teise pilguga, olen iseennast paremini tundma õppinud. Ta märkab minu puhul asju, mida ma ise pole varem näinud. See kasvatab mind isiksusena,“ sõnas lauljanna. Paaril on juba ka mõned tülid olnud, kuid naine sõnas, et see on täiesti normaalne ja need on pigem õppetunnid.