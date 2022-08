Armukadedus? Jennifer Lopezi esimene abikaasa naise abielule Ben Affleckiga pikka iga ei ennusta

Ojani Noa tutvus Jennifer Lopeziga aastal 1996, kui ta töötas Miami restoranis Lario's On The Beach ettekandjana. Paar abiellus aastal 1997, kuid nad lahutasid aasta hiljem. Nüüd on eksnaise uus abielu näitleja Ben Affleckiga toonud mehes välja vanad tunded, emotsioonid ja mälestused, mille põhjal ta juuli keskel abiellunud paarile pikka ühist tulevikku ei ennusta. Noa väidab, et Jennifer armastab olla armunud, kuid kaotab huvi pärast seda, kui kirg abielus vaibuma hakkab.

„Ben on tema abikaasa number neli. Mina olin abikaasa number üks ja ta ütles mulle, et ma olin tema elu armastust. Kui me oma abiellumise õhtul koos voodis lamasime, siis ta ütles, et me oleme igavesti koos,“ sõnas Noa väljaandele Daily Mail. Peale selle, et Lopez on abielus olnud juba neli korda, on ta kihlunud olnud lausa kuus korda. Kaks korda on Jennifer olnud kihlatud oma praeguse abikaasa Ben Affleckiga, esmalt 20 aastat tagasi ja teist korda sel aastal.

Jennifer Lopez ja Ojani Noa sõudsid abieluranda 1997. aastal. Kui alguses oli paari suhtes kõik idülliline, siis kuulsuse ja raha kasvades hakkas Lopezi iseloom aga muutuma. „Ta muutus Jenniferist J-Lo'ks, suureks äriks, mis tõi sisse miljoneid. Tema ümber olid kõik need uued inimesed, kõik tahtsid tema arvelt raha teenida,“ rääkis naise esimene abikaasa. Paari vahel kasvasid muudkui pinged ning 11 kuud pärast abiellumist otsustas paar lahutada.

Noa soovib Jenniferile ja tema praegusele abikaasale ainult parimat, kuid ta ei usu, et abielu kestma jääb. „Ma arvan, et ta on keegi, kes abiellub seitse või kaheksa korda. Ma ei näe, et ta elaks õnnelikult elu lõpuni ainult ühe inimesega. Ta sunnib end pidevalt edasi arenema tööelus, mistõttu on tal pea 30 aastat kestnud karjäär, aga ta liigub edasi ka oma eraelus,“ sõnas Ojani Noa oma eksnaise kohta.